Europa League, Sheriff-Servette 1-1: a Crivelli risponde Ankeye

Nel girone G della Roma le due squadre non si fanno male e conquistano il primo punto. Gli svizzeri passano in vantaggio, ma nella ripresa i padroni di casa agguantano il pari

Mentre la Roma ha vinto in maniera abbastanza agevole contro lo Slavia Praga, nello stesso gruppo G dei giallorossi Sheriff e Servette hanno pareggiato sul risultato di 1-1. Nel primo tempo, a passare in vantaggio sono stati gli ospiti grazie al gol di Crivelli al 41' su assist di Mazikou. Nella ripresa, però, la squadra moldava ha attaccato fino a raggiungere il gol del pari con Ankeye. Per entrambe le formazioni è il primo punto conquistato nel girone. L'1-1 fa felice soprattutto la Roma che ha, ormai, la qualificazione in tasca.