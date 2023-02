Europa League, Salisburgo-Roma: le informazioni per i tifosi in trasferta

Si avvicina la trasferta di Europa League contro il Salisburgo, la Roma ha rilasciato un comunicato con tutte le informazioni per i tifosi che saranno presenti. Attraverso i propri canali ufficiali, il club ha fornito informazioni importanti per chi seguirà la squadra in Austria. Il punto di incontro designato dalle autorità locali per i giallorossi sarà Rudolfskai dove verrà organizzato, a partire dalle 15:30, un servizio navetta gratuito fino allo stadio dedicato anche ai tifosi che ancora devono ritirare il biglietto. Per chi fosse intenzionato, invece, a raggiungere lo stadio in autonomia, verrà allestito un parcheggio dedicato e custodito presso il Designer Outlet Wals-Himmelreich. Anche da qui partiranno delle navette apposite per raggiungere l'area riservata fuori dal settore ospiti. I cancelli dello Stadion Salzburg apriranno alle ore 16:45. Per chi non fosse ancora in possesso del biglietto, sarà possibile acquistarlo esibendo il voucher al ticketing desk nell'area riservata dalle ore 17.