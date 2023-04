Europa League, miglior attacco: la Roma può superare (di nuovo) il Feyenoord

Roma-Feyenoord non è ancora finita. Dopo l'eliminazione degli olandesi ad opera della formazione giallorossa, ai quarti di finale di Europa League, la squadra di Mourinho è l'unica compagine, rimasta ancora in corsa, che può superare i biancorossi come miglior attacco nella competizione. Infatti, Slot e compagni hanno realizzato ben 23 gol nel loro percorso nella seconda coppa europea. La Roma invece, insegue a 19 centri, al pari dell'Union Saint-Gilloise, mentre lo United si è fermato a 21. In questa speciale classifica, i capitolini, con due partite sicure da giocare contro il Bayer Leverkusen, hanno tutte le carte in regola per conquistare la vetta. La vittoria per 4-1, nel ritorno dell'Olimpico contro il Feyenoord, ha dato una grande spinta agli uomini di Mourinho. Le uniche partite in cui la Roma aveva segnato più di due gol in Europa League, sono state ai gironi contro l'Helsinki, 3-0, e il Ludogorets, 3-1.