Europa League, la Roma vola in finale: ecco come arrivare a Budapest

I giallorossi staccano il pass per la seconda finale europea di fila per la prima volta nella storia. Dopo quella di Conference League a Tirana il 31 maggio la Roma volerà a Budapest dove affronterà una tra Juventus e Siviglia (le squadre sono ai supplementari). Partita la caccia per i biglietti aerei verso la città ungherese. Il volo è il metodo più comodo, ma al momento i prezzi sono alle stelle. Il viaggio dura poco, circa un’ora e mezza, e il vostro varia dai 350 euro ai 500 euro andata e ritorno. Meno dispendioso il pullman (tra i 70 e i 90€) ma la durata è altissima. Ci vogliono almeno 18 ore per raggiungere Budapest. Per i più temerari c’è l’ipotesi macchina. Oltre 1200 chilometri e poco più di 11 ore di viaggio. Partire dagli aeroporti vicini alla capitale non cambia il prezzo. I voli sono schizzati alle stelle anche se si parte da Napoli o da Pisa.