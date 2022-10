Europa League, in campionato il Ludogorets vince 4-0 in trasferta

Anche il Ludogorets, prossimo avversario della Roma nella fase a gironi dell'Europa League, vince in campionato, dove è secondo in classifica a un punto dal CSKA 1948. La squadra allenata da Simundza ha vinto 4-0 in trasferta contro il Beroe: i gol tutti nella ripresa con la doppietta di Tekpetey e le reti di Rodrigues e Tissera.