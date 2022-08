Europa League, il calendario della Roma: col Betis il 6 e 13 ottobre

La Uefa ha finalmente diramato il calendario con date e orari delle partite di Europa League per la fase a gironi. La Roma è inserita nel gruppo C ed esordirà giovedì 8 settembre alle ore 18.45 in casa del Ludogorets. Nella seconda giornata, il 15 settembre, esordio casalingo alle 21 contro l'HJK Helsinki. Il primo round contro il Real Betis, invece, è in programma nella terza giornata, il 6 ottobre alle ore 21 allo Stadio Olimpico. Poi i match di ritorno: una settimana dopo, subito il secondo confronto con gli spagnoli, il 13 ottobre alle 18.45, al 'Benito Villamarin'. Il 27 ottobre alle 21 la trasferta a Helsinki con l'HJK e infine la sesta e ultima giornata il 3 novembre: Roma-Ludogorets alle ore 21.