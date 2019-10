Euro2020, Lituania-Serbia: capitan Kolarov in campo dal primo minuto – VIDEO

Irrinunciabile per la Roma, punto fermo anche nella Serbia, di cui ne è senatore e capitano. Questa sera a Vilnius Alexandar Kolarov partirà infatti dal primo minuto nella sfida che la sua nazionale affronterà contro la Lituania. Il terzino romanista inoltre scenderà in campo al centro della difesa, con al suo fianco il gioiello della Fiorentina Milenkovic. Il ct Tumbakovic proverà con questo assetto tattico a sconfiggere la rappresentativa lituana, attualmente fanalino di coda del raggruppamento B, nel quale la Serbia è terza in classifica dietro Ucraina e Portogallo.