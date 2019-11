Euro 2020, Italia-Armenia: Zaniolo titolare. Panchina per Florenzi

L’Italia a Palermo proverà a chiudere il girone qualificatorio per Euro 2020 a punteggio pieno. Nove successi in altrettanti match per la squadra di Mancini che questa sera affronta l’Armenia, già eliminata e priva del suo talento migliore: Mkhitaryan. L’ex Arsenal è rimasto a Trigoria per ritrovare la condizione migliore, ma c’è comunque una quota giallorossa all’interno della partita. Zaniolo comincia la sfida dal primo minuto e lo farà da esterno alto a destra nel 4-3-3, mentre finisce in panchina Florenzi.