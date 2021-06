Euro 2020, i 26 convocati ufficiali dell’Italia: escluso Mancini, c’è Raspadori

Sono tre i calciatori giallorossi confermati dal ct azzurro, oltre a Florenzi, per gli Europei: non c'è il difensore di Pontedera

Sono ufficiali i 26 convocatidell'Italia di Roberto Mancini per gli Europei. C'era attesa per conoscere gli ultimi due tagli del ct azzurro rispetto alla lista presentata domenica sera, che alla fine hanno coinvolto i giocatori della Roma presenti. Oltre a Pellegrini e Spinazzola, c'è anche Cristante ma manca Gianluca Mancini. Confermato anche Alessandro Florenzi, terzino del PSG che tra pochi giorni rientrerà formalmente in giallorosso dal prestito. A fare le spese delle scelte del ct Mancini, oltre al difensore della Roma sono anche Pessina e Politano, con l'inserimento di Raspadori. Per la Nazionale Italiana, che oggi ha svolto il primo allenamento a Coverciano, il debutto è previsto all'Olimpico di Roma l'11 giugno contro la Turchia.