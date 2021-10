Eto’o: “Mourinho è l’unico capace di far diventare la Roma campione d’Italia”

Le parole dell'ex giocatore: "José è un fenomeno"

Samuel Eto'o è stato uno dei protagonisti del Triplete dell'Inter ed è rimasto molto legato al suo ex allenatore José Mourinho. L'ex calciatore ha parlato dello Special One e della sua avventura in giallorosso a Marca: "José è un fenomeno, è l'unico che vedo capace di far diventare campione d'Italia la Roma di nuovo dopo tanto tempo".