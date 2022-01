Esuberi Roma, Santon: la società prova a rescindergli il contratto

Il club ci prova ancora: nelle prossime ore ci sarà un altro tentativo per portare lontano da Trigoria il calciatore

Dopo l'ultima cessione della Roma, che ha vista Fazio trasferirsi alla Salernitana, Davide Santon rimane l'ultimo esubero in casa giallorossa. Il suo contratto è in scadenza a giugno ma l'intenzione della società è quella di chiudere il prima possibile i rapporti con il giocatore. Gli scorsi giorni c'è stato, da parte del club, un tentativo per la rescissione consensuale del contratto che non è andato però a buon fine. Come riporta Il Messaggero, nelle prossime ore ci sarà un altro tentativo per portare Davide Santon lontano da Trigoria.