Esonero Mourinho, Ryanair ironizza: “Imbarco immediato”. Rivolta social dei tifosi

La compagnia aerea Ryanair si lascia andare a un post ironico per l'esonero di Mourinho. "Imbarco immediato, ultima chiamata per Josè Mourinho. Partenza Roma, destinazione ovunque". Con tanto di foto dello Special in aereo con le braccia larghe. Sotto il post di dubbia comicità sono arrivati una serie di insulti alla compagnia aerea low cost da parte dei tifosi romanisti.