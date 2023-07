Empoli, Zanetti: “Baldanzi non è ancora completamente maturato, meglio che resti”

Tra i nomi per l'attacco che la Roma sta osservando c'è anche Tommaso Baldanzi. Il talentino dell'Empoli ha stupito tutti attirando gli occhi di tante big, che pensano a un investimento importante per il futuro. A 'Sky Sport' ha parlato il suo allenatore in biancazzurro Paolo Zanetti: "Si è imposto in maniera impressionante al primo anno di Serie A, è normale che su di lui ci sia attenzione ma penso che non sia completamente maturato. Se resta un'altra stagione, penso che gli possa fare bene".