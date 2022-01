Empoli-Roma, arbitraggio affidato a Fabbri. Abisso al Var

Il calcio d'inizio è in programma domenica alle 18

Nell'ultimo match prima della sosta nazionali, la Roma affronterà in trasferta l'Empoli di Andreazzoli. La gara sarà diretta da Michael Fabbri coadiuvato dagli assistenti Alassio e Rocca. Abisso si occuperà del Var mentre l'Avar è stata assegnata a Prenna. Il calcio d'inizio è in programma domenica alle 18. I precedenti con il fischietto di Faenza sorridono alla Roma che conta 5 vittorie a fronte di un pareggio e tre sconfitte. Primo incrocio in stagione