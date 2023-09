Empoli, doppia seduta in vista della Roma: domani il rientro dei nazionali

Roma ed Empoli si ritroveranno da avversarie dopo la sosta per le nazionali con un vitale bisogno di punti. Visto il pessimo inizio di stagione di entrambele formazioni, la gara dell'Olimpico sarà fondamentale per dare una scossa a questo campionato. La squadra allenata da mister Zanetti, quest'oggi, ha svolto una doppia seduta d'allenamento. In quella mattutina, si è preferito eseguire lavori dediti alla tattica, mentre nel pomeriggio si sono svolte partitelle a tema a campo ridotto. L'allenatore dei toscani, aspetta buone notizie dal rientro dei nazionali, previsto per domani. Al centro sportivo degli azzurri, finora, sono tornati alla base solo Berisha, Ismajli e Bereszynsky. Nell'allenamento pomeridiano, erano assenti sia Destro che Maldini. Per tutti e due semplice riposo precauzionale, visto che stanno recuperando da un infortunio.