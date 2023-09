Empoli, Corsi: “Non siamo partiti bene, ma troveremo l’equilibrio giusto”

"Gyasi e Bastoni sono ragazzi che abbiamo conosciuto come avversari, li abbiamo molto apprezzati per le loro doti di dinamismo e tecnica, oltre che di volontà, per cui abbiamo pensato potessero essere utili alla nostra causa e abbiamo portato a casa queste operazioni in entrata. - dice Fabrizio Corsi, presidente dell'Empoli, a Città della Spezia - Speriamo che possano rendere al massimo come è normale che sia. Il nostro ambiente è un ambiente che si predispone molto verso i giocatori nuovi, che possono adattarsi bene. Rispondiamo bene alle difficoltà che può trovare la squadra o il calciatore singolo. In questo momento non siamo partiti bene, ma sono certo che l’ambiente ci aiuterà a trovare l’equilibrio giusto, cosa che da altre parti magari non possono fare”.