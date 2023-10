Empoli, Cambiaghi: “Lukaku e Dybala sono tra i migliori attaccanti della Serie A”

Lukaku e Dybala sono una coppia da sogni per tutti i tifosi romanisti. L'attaccante belga e il fantasista argentino stanno cercando di trascinare la Roma, mettendo in campo prestazioni importanti per risalire la china dal brutto avvio di stagione. Il loro talento è fuori discussione anche per Nicolò Cambiaghi, giocatore dell'Empoli, che ai microfoni di Radio Tv Serie A ha elencato i migliori giocatori del campionato: "Dybala, Lukaku, Lautaro sono impressionanti per fisico, tecnica, intelligenza e carisma. Devastanti davvero. In difesa Tomori e Danilo su tutti. Anche nelle squadre medie c’è gente fortissima".