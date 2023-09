Empoli, Bastoni: “Stiamo preparando al meglio la sfida alla Roma”

Roma ed Empoli scenderanno in campo l'una contro l'altro domenica sera alle 20.45, allo stadio Olimpico. Per entrambe le formazioni, la posta in palio è davvero molto alta visti i pochissimi punti raccolti in questo avvio di stagione. Nel corso della sua conferenza di presentazione, da nuovo giocatore dei toscani, Simone Bastoni, ha presentato la sfida contro i giallorossi: "Stiamo cercando di prepararla al meglio. La settimana è particolare perché abbiamo avuto qualche defezione per le Nazionali però abbiamo lavorato al massimo cercando maggiore intensità".