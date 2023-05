Emozioni Roma con l’ansia Mou

José Mourinho la chiama "emozione controllata" quella che serve ora alla Roma per chiudere nel migliore dei modi la seconda stagione con il portoghese in panchina. Perché è vero che l' Europa League il giovedì consuma energie, ma ne consegna anche di diverse. Non fisiche, ma mentali, scrive Dario Marchetti su "TuttoSport". E su questo lavorerà oggi lo Special One nella rifinitura a Trigoria che anticipa la sfida di campionato di domani con il Bologna. La parola d'ordine sarà "equilibrio", evitando di pensare troppo alla gara di ritorno con il Bayer che può consegnare alla Roma la seconda finale europea consecutiva. Le scelte di Mourinho, però, dovranno fare inevitabilmente i conti con la gara di giovedì prossimo e la gestione delle forze di un gruppo falcidiato dagli infortuni. Ecco allora che la colonna portante della squadra è il blocco azzurro composto da Mancini, Cristante e Pellegrini. A loro chiederà di stringere i denti, mentre è al vaglio un maxi turn over per far riposare anche Rui Patricio e Matic e che dovrebbe consentire a Wijnaldum e Dybala di riprendere la migliore condizione. Viene da sè che l'all-in giallorosso ormai sia sull'Europa League, ma "l'emozione controllata" di cui parla Mourinho sta anche nel non lasciar andare il campionato perchè l'udienza del 22 maggio alla corte federale d'appello per il caso Juventus sulle plusvalenze potrebbe stravolgere ancora una volta la classifica. Più ponderate, in tutto, invece sono le scelte societarie. Dalla proprietà non fanno filtrare nulla. Ma la cronaca impone di raccontare come ieri a Trigoria siano passati a salutare lo Special One due componenti dello staff del suo entourage guidato da Jorje Mendes. Sul piatto il futuro dello stesso Mou che nel pomeriggio si è un concesso un po' di relax al Foro Italico. A chi gli ha chiesto se avesse preso una decisione sul prossimo anno ha risposto con una battuta ("il futuro è questa partita") riferendosi al match con il tennista serbo. In chiusura, invece, la trattativa tra Smalling e il club giallorosso. Ieri è stato a Trigoria anche l'agente dell'inglese per una fumata bianca ormai sempre più vicina e che dovrebbe essere raggiunta con un biennale a poco meno di quanto oggi il centrale percepisce (circa 4 milioni)