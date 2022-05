Emozione Spinazzola: torna in campo 311 giorni dopo il terribile infortunio

Il terzino giallorosso conclude il calvario iniziato nei quarti di finale degli Europei

Trecentoundici giorni. Tanto è mancato Leonardo Spinazzola da un campo di calcio, da una partita vera. Ma il calvario dovuto all'infortunio al tendine d'Achille per il terzino della Roma si è concluso oggi, nella sfida che i giallorossi di José Mourinho stanno perdendo contro la Fiorentina per 2-0. Una bella notizia, anzi bellissima in una gara che di bello ha ben poco al momento. Ancor più bella se si pensa al futuro e all'apporto che Leo potrà dare, anche in vista della finale di Conference a Tirana contro il Feyernoord, e di una finale di stagione che deve riportare la squadra in Europa League.