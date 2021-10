Emozione Smalling, prima volta per Sam e Leo all’Olimpico: “Orgogliosi del papà”

Durante la partita con l'Empoli, il difensore giallorosso aveva un tifoso in più sugli spalti. E la moglie si commuove sui social

Nell'uscita casalinga contro l'Empoli, Chris Smalling è tornato ad essere titolare. E lo ha fatto davanti all'ultimo arrivato in famiglia, il figlio Leo, che per colpa delle restrizioni covid non aveva mai visto il papà con la palla tra i piedi dal vivo. Lo ha ricordato in un post social Sam Smalling: "Ieri Leo ha visto per la prima volta suo padre giocare - ha scritto la moglie del difensore giallorosso - ed è stata la mia prima volta a Roma. Come potete vedere dalla foto ho pianto tanto. Il mio cuore era pieno di gioia nel vedere quanto Leo fosse orgoglioso del papà e quanto Chris di averlo visto li".