El Shaarawy sui maxi-schermi dell’Olimpico: applausi dei tifosi del Milan

Il Faraone inquadrato all'arrivo all'Olimpico ha ricevuto un'ovazione dai suoi ex tifosi

Il rispetto per un ex mai odiato viene prima di tutto. Prima anche dell'ostilità (comprensibile) per un match teso come quello di questa sera. I tifosi del Milan hanno ancora nel cuore Stephan El Shaarawy, nonostante non sia più rossonero da anni. E lo hanno dimostrato con i fatti. All'arrivo dei giallorossi all'Olimpico, quando le telecamere hanno inquadrato il Faraone e proiettato la sua immagine sul maxi-schermo dello stadio, il settore dei tifosi del Milan gli ha riservato molti applausi. Il numero 92 non sarà in campo dal primo minuto, ma sarà della partita e proverà a fargli cambiare idea, almeno per una sera.