Roma, accelerata per El Shaarawy. Che intanto saluta Dubai: “E’ tempo di andare” – FOTO

“Dubai, mi mancherai ma è tempo di andare”. Così Stephan El Shaarawy saluta gli Emirati Arabi Uniti: l’ex attaccante della Roma, complice la fine del campionato cinese, ha svolto lì una preparazione intensa, per farsi trovare pronto nel caso di una chiamata dall’Europa, in particolare dal club giallorosso. Le trattative vanno avanti, ci sarebbe stato un netto riavvicinamento tra le parti coinvolte nell’operazione: c’è fiducia per una prossima fumata bianca, vista l’apertura da parte dello Shanghai Shenhua, che otterrebbe un bonus legato al numero di presenze del giocatore.

Intanto per il Faraone è giunto il momento di salutare il paese che lo ha ospitato negli ultimi mesi. Sui social, sotto il suo post, i tifosi si sono scatenati: in molti infatti gli hanno chiesto se avesse in programma il ritorno nella capitale.