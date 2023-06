El Shaarawy ricorda Berlusconi: “Buon viaggio Presidente”

Anche il Faraone si unisce ai messaggi di cordoglio per l'ex Premier: "Quella cresta, quante volte mi ha chiesto di tagliarla e dopo ogni gol mi diceva di farla crescere"

Anche Stephan El Shaarawy si unisce al cordoglio per la scomparsa di Silvio Berlusconi. Il Faraone ha vissuto gli ultimi suoi anni di presidenza al Milan quando vestiva la maglia rossonera e di certo non può dimenticarsi i tanti bei momenti passati insieme e la solita grande ironia che contraddistingueva l'ex Premier: "Quella cresta, quante volte mi ha chiesto di tagliarla e dopo ogni gol mi diceva di farla crescere, buon viaggio Pres”. È il messaggio che il giocatore della Roma ha voluto lasciare, sul suo profilo Instagram, per la morte di Berlusconi.