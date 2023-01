El Shaarawy: “Preferisco giocare davanti. Non entro nella vicenda di Zaniolo”

Le sue parole: "Il mister mi chiede di pressare il loro terzino e rientrare subito in fase difensiva. Un ruolo che devo ricoprire per esigenza, però lo posso fare tranquillamente"

Stephan El Shaarawy ha parlato ai microfoni di Dazn dopo la sfida col Napoli. Queste le sue parole:

EL SHAARAWY A DAZN

"Il mister mi chiede di pressare il loro terzino e rientrare subito in fase difensiva. Un ruolo che devo ricoprire per esigenza, però lo posso fare tranquillamente. Posso fare tutta la fascia, gioco dove serve ed è importante per la squadra".

Sei entrato molto bene, stare più nella metà campo avversaria ti facilita il compito. Questa mentalità vi può dare tanto. "Sì, nella mentalità c'è stato un grande spirito, la voglia di fare la partita e giocare in questo stadio a viso aperto. Poi il Napoli è la squadra più forte del campioanto e non è semplice. A me per caratteristiche viene da essere propositivo in attacco. Facendo il quinto le occasioni sono meno e i numeri sono diversi, ma è quello che mi chiede il mister, entrare in queste partite e essere offensivo. L'anno scorso ci sono riuscito, anche quest'anno anche se è andata meno bene. Dobbiamo continuare con questa strada".

Ti candidi per diventare un punto di riferimento in attacco vista la situazione Zaniolo? "Io preferisco giocare davanti, come a La Spezia. Mi facilita, sono più vicino alla porta. Decide il mister e mi adatto, ma se mi chiedi una preferenza giocare davanti è il mio ruolo".

Non si riesce a riportare dentro la famiglia Zaniolo? "Non è facile adesso parlare di un compagno che sta vivendo questa situazione delicata. Quindi non mi sento di entare nel merito di questa vicenda. Siamo concentrati sull'obiettivo Champions e vorremmo continuare a pensare a quello".