El Shaarawy, non solo calcio: il ‘Faraone’ investe nel mercato immobiliare

Inizio di 2023 da urlo per El Shaarawy sia in campo che fuori. Domenica ha siglato il secondo gol stagionale contro lo Spezia e ieri è volato a Milano per l'inagurazione di ELAS. Un'agenzia immobiliare che viene definita una boutique del mercato milanese e che fa della compravendita di alto livello un servizio su misura. "Voglio raggiungere degli obiettivi importanti e mi auguro che in questo 2023 possiamo toglierci delle grandi soddisfazioni", queste le parole del 'Faraone' che punta al rinnovo di contratto con i giallorossi. Con lui ieri c'era anche Ludovica Pagani. La famosa influencer non lo lascia mai solo e domenica dopo la rete gli ha lasciato una dedica sotto al post di Instagram: "Il migliore".