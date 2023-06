El Shaarawy no stop: allenamento a Roma in attesa dell’annuncio del rinnovo

Dopo gli annunci dei rinnovi di Smalling e Cristante, manca all'appello quello per El Shaarawy. Il Faraone ha trovato l'accordo col club giallorosso e ha già detto 'sì' a Tiago Pinto. L'esterno dopo una stagione ad alti livelli ha deciso di sposare ancora una volta il progetto giallorosso fino al 2025. Mourinho lo considera uno dei suoi fedelissimi e ha chiesto a gran voce la sua permanenza. Stephan si è goduto qualche giorno di vacanza tra la Grecia e la Spagna. Adesso è a Roma insieme alla sua fidanzata, la famosa influencer Ludovica Pagani. El Shaarawy non vuole perdere tempo e si sta allenando nella capitale per farsi trovare in forma da José. Vuole ripagare subito la fiducia della società e si è affidato al fitness trainer Carmine Manna. Il ritiro si avvicina (10 luglio) e l'italo egiziano vuole subito partire forte per conquistare anche la fiducia di Roberto Mancini. Non solo allenamenti, ma anche un po' di relax. Ieri è stato avvistato in giro per l'Eur e ha scattato dei selfie con i tifosi, mentre nei giorni scorsi ha fatto tappa in Umbria per il matrimonio di Spinazzola dove era presente con Pellegrini, Cristante e Mancini.