El Shaarawy in vacanza a Dubai: non manca l’allenamento mattutino in palestra

Ultimi momenti di relax per i calciatori della Roma, che lunedì si ritroveranno a Trigoria pronti due giorni dopo per la partenza verso il Portogallo. El Shaarawy ieri mattina ha scelto di raggiungere Mancini, Pellegrini e Spinazzola a Dubai in compagnia del fratello Manuel. Il Faraone però non ha perso l'occasione di tornare ad allenarsi anche in vacanza. Questa mattina infatti ha pubblicato sul suo profilo Instagram un video dove mostra una lussuosa palestra all'aperto. L'obiettivo è quello di farsi trovare pronto da Mourinho già a partire dalla prossima settimana.