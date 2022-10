El Shaarawy: “Giovedì sarà una battaglia. Ogni giocatore deve dare il massimo”

Le parole del Faraone: "Prima c’è il Verona in campionato e la vittoria di oggi ci dà fiducia"

El Shaarawy ha parlato ai microfoni di Sky dopo la gara con l'Helsinki. Queste le parole dell'esterno della Roma:

EL SHAARAWY A SKY

Appello alla Uefa per il gol anche per il compleanno? “Si anche per quello. L’importante però che sia entrata e la vittoria. Vincere era importante anche senza guardare la classifica. Per passare dobbiamo battere il Ludogorets ma oggi era importante vincere per noi, per il morale, e per i tifosi che hanno fatto migliaia di chilometri per sostenerci”.

Giovedì è una finale?“Cerchiamo sempre di fare risultato. Sarà fondamentale vincere per cui ci faremo trovare pronti. Prima c’è il Verona in campionato e la vittoria di oggi ci dà fiducia. Vincere aiuta a vincere. Giovedì sarà una battaglia”.

Sei il prototipo del calciatore perfetto, non giochi sempre ma ti fai sempre trovare pronto."Penso che in una grande squadra, ogni giocatore, sia che subentra sia che parte dall’inizio, deve avere la mentalità di fare la differenza. Solo così si raggiungono traguardi importanti. Ogni giocatore deve dare il massimo, a volte si riesce a volte no ma l'importante è l'impegno. Ci godiamo questa vittoria”.

EL SHAARAWY A ROMA TV+

“Una serata positiva, l’importante era vincere e fare risultato sia per la nostra fiducia sia per i tifosi che son venuti fin qui. Siamo molto contenti”.

Trasferta difficile però , vincere aiuta a vincere? “Sì, vincere aiuta sempre. Come ho detto era importante farlo per dare continuità, a prescindere dalla classifica. È stata una prestazione positiva, sofferta un po’, ma alla fine l’abbiamo portata a casa e ce la godiamo. Ora pensiamo a Verona”.

È soddisfatto della prestazione? "Si sono soddisfatto perché comunque siamo stati molto aggressivi, attenti in fase difensiva abbiamo concesso poco. Potevamo forse sfruttare qualche occasione in più ma come ho detto l'importante era venire qui e vincere. Ci siamo riusciti quindi è una bella soddisfazione".

Prima il Ludogorets e poi il derby. Settimana intensa? "Sì, ma come tutto da qui fino alla sosta. Stiamo lavorando bene ci faremo trovare pronti perché ci servono punti per tenerci agganciati alla classifica e poi soprattutto vincere contro il Ludogorets per poi assicurarsi il passaggio in Europa".