Edoardo Pesce ancora in estati per il derby vinto: “Tutt’apposto…”

L'attore romano nel day after della vittoria nella stracittadina ha voluto partecipare alla festa giallorosso e alle prese in giro social

Il giorno dopo il derby è il giorno degli sfottò. In molti stanno partecipando sui social compreso Edoardo Pesce. L'attore romano e romanista ha pubblicato sul suo profilo ufficiale Instagram una storia che ritrae la maglia giallorossa con la descrizione: "Tutt'apposto...". La foto è accompagnata dal primo inno della Roma ovvero Campo Testaccio. Edoardo Pesce ha avuto recentemente delle divergenze con i tifosi biancocelesti per uno spezzone della sua nuova serie tv in onda su Sky "Christian". Durante una scena, mentre il protagonista deve aprire il caveau di una banca si scopre che la password è: "Laziommerda, due emme tutto minuscolo”. Una scena che non aveva fatto piacere al popolo biancoceleste.