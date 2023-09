EA Sports FC, i 24 migliori giocatori della Serie A: ci sono Dybala e Lukaku

Electronic Arts ha da poco svelato quali sono i 24 migliori giocatori della Serie A per il nuovo videogioco. Il rating proposto dalla società di videogame ha deciso di mettere al primo posto nella classifica Victor Osimhen con un punteggio di 88. Ma scorrendo i nomi dei top player di quest'anno sputano anche due giocatori della Roma. Il primo è Dybala, che con 86 punti si classifica terzo insieme a Kvaratskhelia, Leao, Barella e Szczęsny. Ma andando avanti le sorprese non finiscono. Al quinto posto con 84 punti si classifica anche il neo acquisto giallorosso Lukaku, insieme a molti altri giocatori delle squadre italiane. Anche se ancora i tifosi non hanno potuto ammirare la coppia Dybala-Lukaku all'opera, le aspettative continuano ad essere altissime.