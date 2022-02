È morta Monica Vitti, monumento di Roma e del cinema italiano: aveva 90 anni

Si è spenta una delle più grandi attrici nella storia del cinema italiano, simbolo della capitale

L'Italia piange Monica Vitti, una delle più importanti attrici nella storia del nostro cinema scomparsa in queste ore. All'anagrafe Maria Luisa Ceciarelli, è stata monumento e vanto della 'sua' Roma, dove è nata il 3 novembre del 1931. A darne notizia è stato l'ex sindaco Walter Veltroni in un tweet: "Roberto Russo, il suo compagno di tutti questi anni, mi chiede di comunicare che Monica Vitti non c’è più. Lo faccio con dolore, affetto, rimpianto". Monica Vitti aveva 90 anni, da vent'anni assente dalle scene a causa di una grave malattia. Simbolo del cinema italiano, apprezzata in tutto il mondo per il suo talento e il carisma inconfondibile, e della città di Roma insieme ad Alberto Sordi con cui ha dato vita ha tante pellicole indimenticabili.