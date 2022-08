È il giorno del “Gallo”. Camara sempre più vicino: domani potrebbe già essere a Roma

Il club giallorosso ha ufficializzato l'acquisto di Belotti. In dirittura d'arrivo anche la trattativa per il centrocampista guineano dell'Olympiacos

I nuovi innesti per Josè Mourinho potrebbero non terminare con l'arrivo del "Gallo" Belotti. Lo Special One ha chiesto a gran voce un nuovo centrocampista in grado di allargare le rotazioni, oltre che sostituire l'infortunato Wijnaldum che la Roma ritroverà solo nel 2023. Il nome più accreditato sembra essere quello di Mady Camara, centrocampista guineano di proprietà dell'Olympiacos. La trattativa è entrata nel vivo nelle ultime ore con i greci che hanno accettato l'offerta dei giallorossi.: prestito da 1,2 milioni di euro con diritto di riscatto fissato a 12 milioni più una percentuale sulla futura rivendita. Domani è previsto l'arrivo del classe 1997 nella capitale mentre le visite mediche verranno effettuate martedì. Dalla Spagna rimbalza però anche la candidatura di Saul Niguez. Lo spagnolo piace molto a José Mourinho, ha il contratto in scadenza nel 2026 ed è fuori dai piani del tecnico Simeone.