È già febbre Roma-Inter: oltre i 30.000 biglietti venduti

Procede la vendita dei tagliandi per e prossime partite della Roma all'Olimpico, tra cui quelle con Zorya e Torino

Al ritorno dalla sosta per le nazionali, per la Roma è pronto un periodo caldissimo nonostante il clima, con una serie di partite che si preannunciano già potenzialmente decisive per la stagione giallorossa. Di certo c'è che la squadra di Mourinho potrà contare sull'affetto dei propri tifosi nelle sfide all'Olimpico, anche in Conference League dove la qualificazione è tutt'altro che in cassaforte. A partire dal match con lo Zorya di giovedì 25 novembre, per cui ad oggi le presenze saranno 25.000. Per Roma-Torino di domenica 28 novembre il contatore è invece a quota 27.000 spettatori. Ma soprattutto l'attesa è anche per il big match con l'Inter del prossimo 4 dicembre: oggi è partita la vendita libera, con Sud e Distinti Sud già sold out. Per il ritorno di Inzaghi all'Olimpico i biglietti totali sono 30.500, a ben 23 giorni di distanza dal fischio d'inizio, con la prevendita che era stata chiusa a 2.000.