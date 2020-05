Dzeko: “Trigoria più sicura di un parco per allenarsi”

Se la Roma gioca, Edin Dzeko è l’ingranaggio che la fa muovere a dovere. Quando la squadra è ferma, il bosniaco se la carica sulle spalle, aiutando la società nel sistemare i propri conti. Leader dentro e fuori dal campo, il bosniaco si è reso protagonista della nuova intervista Instagram sul canale ufficiale del club, ripercorrendo i suoi giorni di quarantena. Di seguito le sue dichiarazioni.

Come stai?

Benissimo, in formissima. Mi alleno tutti i giorni. Da casa…

Sulla ripresa degli allenamenti

Io qualche settimana fa ho detto che vogliamo giocare. Con la giusta sicurezza. La salte viene prima di tutto. In questo momento è più sicuro allenarsi a Trigoria che nei parchi. La Roma ha fatto molte cose importanti in questi mesi, per la gente e ai tifosi. Trigoria è assicurata per noi calciatori. Lì saremmo più sicuri da tutte le altre parti. Spero di poter tornare all’allenamento a Trigoria. Ultimamente ci sono state dette molte cose: quando si parla di noi si dice sempre che guafìdagnao tanto. Il calcio non significa solo soldi e calciatori: c’è tanta gente intorno al calcio. Io ho girato l’Europa e ho visto molta gente che in questo momento non può lavorare. Dobbiamo pensare anche a loro. Ci sono tante aziende che lavorano poi con la Roma, all’Olimpico. Non voglio che si parli solo di soldi, ieri ho visto qualche intervista di alcuni giocatori: hanno detto lo stesso anche Acerbi e Immobile, sono d’accordo con loro.

Com’è indossare la fascia di capitano?

E’ un orgoglio. Dopo tanti capitani importanti e romani essere io il capitano (non romano) è un motivo di orgoglio. Significa che negli ultimi anni ho fatto bene. Spero di continuare così e far felici i nostri tifosi. Spero per tutti i tifosi che siano orgogliosi di avere un capitano dalla Bosniaù

Difensore più forte affrontato

Ce ne sono tanti. Soprattutto nel calcio italiano: Chiellini, Koulibaly. Anche Acerbi: la Lazio lo ha pagato poco per il suo valore. Uno che rompe sempre è Chiellini.

Sul primo gol alla Roma contro la Juventus all’Olimpico

Forse Chiellini qui non mi conosceva ancora ben.Ho protetto con il corpo la palla e ho fatto gol. Non me l’aspettavo, il cross era un po’ bruttino.Dare così tanta forza non era facile. L’esultanza poi è venuta da sola: non si scorda mai il primo gol contro la Juve e con la maglia della Roma. Quell’anno è stato un anno che si dimentica facilmente

Ti manca il clima di Manchester?

No. Ho beccato pochi giorni di sole rispetto a Roma. Il tempo qui ti da forza, quando ti svegli la mattina e lo vedigià stai bene

Sei mancino o destro?

Sono destro. Però molti mi chiedono, quando mi vedono allenare e tirare, se sono sicuro di esserlo. Rispondo che lo sono, anche se ho fatto i gol più bellli con il sinistro. Contro il Chelsea il mio più bel gol con il destro.

CONTINUA