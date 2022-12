Dzeko: “Io in coppia con Lukaku? Già fatto in carriera. A Roma giocavo con Schick”

Edin Dzeko, intervistato da La Gazzetta dello Sport, è tornato a parlare della sua esperienza alla Roma. Il bosniaco ha sottolineato la sua disponibilità a giocare in coppia con Lukaku, esperimento già avvenuto nella sua carriera anche nella Capitale: "I grandi giocatori possono sempre giocare insieme. Non vedo il minimo problema a stare in attacco con Lukaku, ma anche con tutti gli altri compagni". Queste le prime parole di Dzeko che ha poi concluso: "In partita trovi sempre il modo di incastrarti. Poi in carriera ho spesso giocato con centravanti delle mie stesse dimensioni': al Wolfsburg ho fatto benissimo con Grafite, al City c’erano Negredo e Balotelli. E alla Roma giocavo con Schick".