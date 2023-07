Dzeko: “Il mio primo contatto con il Fenerbahce due anni fa. Poi scelsi l’Inter”

Edin Dzeko è uno degli attaccanti più importanti che hanno vestito la maglia della Roma negli ultimi anni. Il giocatore bosniaco ha lasciato la Capitale da ormai due anni per approdare all'Inter. Ora, dopo i nerazzurri, si sono aperte le porte del campionato turco e con più precisione del Fenerbahce. L'attaccante ha spiegato come già ai tempi in cui stava per lasciare la squadra giallorossa c'era stato una trattativa per l'approdo in Turchia: "Il mio primo contatto con il Fenerbahce c'è stato quasi 2 anni fa. In quel momento abbiamo parlato molto e abbiamo avuto buone conversazioni tra di noi, ma purtroppo il mio trasferimento non è avvenuto. L'accordo con l'Inter era quasi concluso e quindi non mi sono trasferito qui".