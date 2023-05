Dzeko: “A Roma è più importante vincere un derby che qualsiasi altra partita”

Edin Dzeko ha rilasciato una lunga intervista alla Uefa. L'ex attaccante della Roma ha parlato dell'euroderby di mercoledì e ha ricordato le stracittadine nella capitale. Queste le sue parole: "La gente ne parla prima e dopo le partite. Per i tifosi italiani è più importante vincere un derby che qualsiasi altra partita di campionato, soprattutto a Roma, ma anche qui a Milano. Queste sono partite molto diverse perché non c’è un vero favorito. Non importa se un club è più forte o più debole. I derby sono partite da dentro o fuori dove entrambe le squadre danno il massimo. Ecco cosa vedremo in queste due partite”.