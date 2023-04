Dybala segna il gol vittoria e invita Totti a cena: “Ci vorrei parlare”

Paulo Dybala scrive una piccola pagina di storia della Roma , con un gol allo scadere che permette ai giallorossi di battere il Feyenoord e raggiungere la semifinale di Europa League. L'ennesima prodezza di una stagione fantastica per la Joya, che stasera ha fatto alzare in piedi anche Francesco Totti , che prima di tutti aveva parlato con lui per convincerlo ad accettare la sua squadra del cuore. Nel post partita Dybala ha parlato proprio di Totti e gli ha rivolto un invito a incontrarsi.

"Ci ho parlato alcune volte - ha detto a Sky - Non l'ho ancora visto qua a Roma. Mi farebbe piacere andare a cena con lui o prendere un caffè, per parlare un po'. So quello che significa per la gente. Ho visto anche De Rossi al suo fianco sullo schermo dello stadio. Tutti vogliono vedere questa Roma vincere, speriamo di continuare così", le sue parole.