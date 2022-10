Dybala sul divano inquadra in tv il settore ospiti a Siviglia: “Forza Roma”

Anche se non in campo la Joya questa sera sta seguendo la squadra di Mourinho in Europa League

Non è purtroppo in campo Paulo Dybala, a causa della lesione al retto femorale della gamba sinistra. Da valutare ancora i tempi di recupero per l'argentino, che però questa sera sta seguendo da casa la squadra di Mourinho nella sfida contro il Betis a Siviglia. "Forza Roma" scrive e carica i suoi tramite una storia su Instagram davanti la diretta della partita. Quello che è filtrato in questi giorni da Trigoria è che la lesione riportata dalla Joya lo porterà a rimanere ai box per almeno 30 giorni, tornando perciò in campo al massimo a ridosso del Mondiale.