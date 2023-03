Dybala risponde ai tifosi della Juve. Sarri punge Mourinho sulla squalifica sospesa

Giovedì i giallorossi incontrano la Real Sociedad all'Olimpico

Redazione

Ieri all’Olimpico la Roma si è resa protagonista di un’incredibile vittoria contro la Juventus lasciandosi definitivamente alle spalle lo brutto scivolone di Cremona. Il gol di Mancini ha regalato alla squadra tre punti fondamentali. Il difensore ha indovinato l'angolino giusto della porta di Szczesny facendo scattare il boato dello stadio. Roma da Champions quella scesa in campo ieri, con una partita quasi perfetta decisa dalle scelte tattiche azzardate, ma azzeccate di Mourinho. Giocando così i giallorossi potrebbero agguantare quel quarto posto tanto agognato dallo stesso allenatore che dichiara: “Era davvero molto importante vincere. Siamo da Champions se giochiamo così”. La partita di ieri ha confermato un dato incredibile per i giallorossi: in casa la difesa è quasi imbattibile. Nei campionati europei, infatti, solo il Barcellona, ha fatto meglio. La Roma all’Olimpico ottiene la sua quinta vittoria consecutiva.

Oltre al gol di Mancini e alle prestazioni difensive impeccabili, due giocatori meritano un’attenzione particolare: Matic e Dybala. Per quanto riguarda il centrocampista serbo, ormai lo si può considerare imprescindibile nella formazione di Mourinho. Con il 59% delle presenze stagionali raggiunto al 6 marzo, si è sbloccata la possibilità di rinnovo per un’altra stagione in giallorosso. Per quanto riguarda l’argentino, invece, sebbene ieri non abbia trovato il gol, complice anche una scelta di formazione che non gli ha permesso di esprimersi al meglio, un dato dimostra come il suo apporto alla squadra sia il più incisivo della Serie A.

Roma no-stop: giallorossi già in campo per preparare il match contro la Real Sociedad. Il 19 marzo c'è il derby — Ma superata la Juventus, bisogna guardare ai prossimi impegni. In particolare, ai match europei conto la Real Sociedade al derby della capitale previsto per il 19 marzo. Giovedì si disputerà la gara d’andata contro gli spagnoli e l’Olimpico va verso l’ennesimo sold out mentre la squadra già da oggi è tornata ad allenarsi a Trigoria. Per quanto riguarda la partita contro la Lazio, sebbene sia più lontana, si iniziano già a sentire i primi segnali di sfida con Sarri che si è scagliato contro la sospensione della squalifica di Mourinho e con l’infortunio di Immobile che potrebbe costringerlo in panchina contro la Roma.