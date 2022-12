Dybala ringrazia la Roma: “Questo è anche vostro”

Paulo Dybala si gode la vittoria del Mondiale con la sua Argentina. La Joya sta festeggiando insieme ai compagni di nazionale dopo il successo ai rigori contro la Francia, ma non si dimentica dei giallorossi. "Grazie Roma- scrive il numero 21 su Instagram - Questo è anche vostro". Il messaggio, pubblicato in una storia, è allegato ad una sua foto in cui bacia la coppa. Anche i giocatori e lo staff romanista non si sono dimenticati di Dybala, ovviamente. Sui canali social del club, infatti, è stato postato un video dell'esultanza della squadra dopo il rigore segnato da Paulo.