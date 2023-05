Dybala punta Budapest, Mou recupera anche Pellegrini. Suso: “Ci meritiamo la coppa”

Come si prepara il Siviglia

L'attesa per la Roma e i suoi tifosi sta diventando sempre più snervante ma lo stesso si può dire anche in casa Siviglia dove però l'ambiente non sembra dei più tranquilli. Dopo la sconfitta contro il Real Madrid, Mendilibar è stato molto duro con alcuni giocatori, in particolare Joan Jordan (rientrante dall'infortunio): "Joan è come un vecchio asino, vuole ma non può". Pronta la risposta del centrocampista catalano: "Il vecchio asino è molto contento di essere tornato e di aver superato il disagio. Sono stati 41 giorni di lavoro, concentrati sull'aiutare la squadra ovunque potessi". Altri giocatori del Siviglia hanno rilasciato dichiarazioni in vista della finale, in particolare Suso e il capitano Jesus Navas: "Fino a quattro mesi fa nessuno si sarebbe aspettato di giocare una finale. Meritiamo l'Europa League per quello che abbiamo passato. Dobbiamo restare calmi e fidarci delle nostre capacità, ricordando contro chi abbiamo giocato e vinto. È ora di divertirsi". Queste le parole dell'ex Milan alle quali hanno fatto eco quelle dell'esterno spagnolo:"Non vedo davvero l'ora di un'altra grande e meravigliosa opportunità. Affrontiamo un avversario molto difficile e sarà una partita molto combattuta. Ovviamente spero di vincere e sfruttare l'occasione".