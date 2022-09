Dybala, procede il recupero: nella notte allenamento a parte con l’Argentina

Procede il recupero di Paulo Dybala. L'attaccante argentino non è sceso in campo nella sfida contro l'Atalanta per un problema al flessore sinistro. L'infortunio al momento non preoccupa i medici della nazionale, infatti la Joya ha risposto alla convocazione dell'Argentina e si sta allenando in America. Nella notte ha svolto una sessione di lavoro differenziato, come riporta il sito Tyc Sports. Difficile la sua presenza venerdì contro l'Honduras mentre potrebbe recuperare per il match contro la Giamaica. Mourinho spera di averlo al 100% per la delicata sfida contro l'Inter. Dybala tornerà in Italia tre giorni prima la partita.