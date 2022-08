Dybala: “Presto per parlare. Non eravamo i peggiori prima, non siamo i migliori ora”

Le parole dell'argentino dopo il 3-0 e la doppietta al Monza: "Giocando ogni tre giorni crescerò anche fisicamente. Il gol più bello? Il prossimo"

Serata da sogno per Paulo Dybala, che mette a segno i primi gol con la maglia della Roma e taglia il traguardo dei 100 in Serie A. Doppietta e tre punti per l'argentino, che ha fatto scatenare l'Olimpico giallorosso contro il Monza. Dopo la partita, la Joya ha preso la parola per commentare la sfida:

DYBALA A DAZN

Sei felice? “Avevo molta voglia di fare gol e per fortuna è arrivato qui davanti ai nostri tifosi. Continuiamo a crescere”.

Cosa ti manca per essere al top della forma? “Credo che adesso giocando ogni tre giorni le condizioni le guadagni lì. Dobbiamo essere bravi a gestire i carichi delle partite e quindi lavoreremo”.

Cosa vi siete detti con Mou a fine partita? “Chiedi a lui, è una cosa che rimane tra noi”.

Come sta il gruppo? “Il gruppo è positivo e viene da un trofeo molto importante. Non siamo stati i peggiori nella scorsa partita e ora non siamo i migliori. Sono molto contento”.

E’ uno dei gol più belli? “Il più bello sarà il prossimo”.

DYBALA A ROMA TV+

"Abbiamo fatto una bellissima partita. La squadra, i miei compagni hanno giocato molto bene, per fortuna ho contribuito a questa vittoria. Sono molto contento".

Che emozione è stata fare per la prima volta la "maschera" qui all'Olimpico? "Giocando per la Roma è stato molto emozionante. E' stato molto emozionante, anche per liberarmi per essere più tranquillo le prossime partite. Per fortuna ne ho fatti due, peccato che non ho fatto il terzo".

Ti abbiamo visto anche molto meglio fisicamente. Si vede che la forma fisica anche della squadra sta migliorando. "Credo che sia normale, giocando ogni tre giorni la condizione si guadagna orgni partita. Quelli che giocano avranno una forma fisica migliore partita dopo partita".

Che traguardo è quello dei 100 gol in Serie A e farlo qui all'Olimpico con la maglia della Roma? "È molto bello quando si arriva a queste cifre così. Uno lavora tanto per far gol e vincere, poi questi obiettivi arrivano da soli. Speriamo di farne altri 100".

DYBALA SU INSTAGRAM

Paulo Dybala ha poi celebrato i primi gol romanisti con un reel su Instagram: "Che emozione segnare in questo stadio. Super felice per la mia prima doppietta con la maglia giallorossa! 3 Punti, prima Dybala Mask a Roma e 100 gol in Serie A".