Dybala-mania: dal murale al boom di maglie. Wijnaldum non è soltanto un’idea

Ultimato il passaggio alla Roma, per Paulo Dybala l'obiettivo principale diventa entrare in forma per dare il proprio contributo. Nel ritiro giallorosso in Algarve da ormai qualche giorno gli occhi sono puntati tutti sul nuovo acquisto giallorosso. Il fuoriclasse argentino anche questa mattina ha svolto un lavoro specifico e personalizzato per raggiungere al più presto la forma fisica ideale. La seduta è stata presidiata come sempre da Mourinho e dal suo staff, che stanno valutando la possibilità di schierarlo in campo già sabato nell'ultima amichevole portoghese contro il Nizza. La Paulo-mania impazza sui social per le strade della capitale. Dopo i meme sui social, le maglie celebrative e addirittura il gusto del gelato è spuntato un murale. Il disegno si trova a Rione Monti (in Via De' Ciancaleoni a circa 50 metri dal ritratto dello Special One) ed è stato realizzato dallo street artist Anonimo 74. Nel murale dell'artista romano indossa i panni di un moderno san Paulo vestito di giallorosso e col pallone in mano. Come detto il murale di Dybalasegue quelli dedicati in questi mesi a Mourinho ed ha già attirato tanti tifosi. In tutto questo, oggi giornata storica in merito all'Opa promossa dai Friedkin, sono state consegnate 2.906.414 richieste di adesione, che diventano dunque complessivamente 28.902.275, pari al 45,93% dell'offerta.