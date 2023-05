Dybala: “L’unione fa la forza! Daje Roma”, ElSha: “Ambizione, sacrificio, risultato”

Al termine della gara vinta dalla Roma contro il Bayer Leverkusen i giocatori di Mourinho hanno manifestato la loro gioia attraverso i propri account social. "L’unione fa la forza!! Daje Roma" scrive Paulo Dybala oggi entrato in campo al 77' con la Roma da poco in vantaggio. "Prima tappa!" è il post su Instagram a firma di Roger Ibanez, oggi più attento in fase difensiva e vicinissimo al gol nel primo tempo con un colpo di testa parato in tuffo da Hradecky. "Ambizione, Sacrificio, Risultato. Avanti Roma 💪🏼" è il post di Stefan El Shaarawy. .Arriva il commento post gara di Diego Llorente, fermo ai box per infortunio: "Grande lavoro".