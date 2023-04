Dybala, il futuro a Roma passa dalla Champions: il Real Madrid lo ha messo nel mirino

Dybala è la Joya della Roma. L'argentino ha conquistato i giallorossi ed è il leader indiscusso della squadra. Con la rete segnata al Torino è arrivato a 11 gol in campionato. Tre punti d'oro che hanno permesso ai ragazzi di Mourinho di passare una Pasqua al terzo posto. La zona Champions non deve essere lasciata poiché il futuro nella capitale del numero 21 passa dalla qualificazione alla principale competizione europea. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport il matrimonio tra Dybala e la Roma continuerà, aumentando il suo ingaggio (come già stabilito) da 4,5 a 6 milioni ed eliminando la clausola. Ma sarà importante non scendere in classifica. Dalla Spagna parlano di un interesse concreto del Real Madrid. I Blancos sono a caccia di un attaccante e hanno messo nel mirino Paulo e Marcus Thuram.