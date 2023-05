Dybala e Smalling non si allenano con il gruppo. Haavi vuole il triplete

Il pareggio esterno maturato con il Bologna non ha demoralizzato la Roma, che vede avvicinarsi sempre di più la gara di ritorno di Europa League contro il Bayer Leverkusen. Hanno dato forfait all'allenamento odierno Dybala e Smalling, che in attesa di capire se potranno o no partire per la Germania hanno svolto una seduta personalizzata in palestra. C'è comunque ottimismo nell'ambiente per questo cruciale appuntamento, come si evince dagli scherzi e dai sorrisidell'argentino e di Camara negli spogliatoi. Proprio il guineano, ieri in campo da titolare per la seconda volta consecutiva, ha suonato la carica in vista della sfida con i tedeschi, invitando i compagni di squadra a non mollare la presa. Esordio stagionale in campionato al Dall'Ara invece per il portiere Mile Svilar, che ci ha tenuto a ringraziare pubblicamente Mourinho per questa chance. Proprio il tecnico portoghese è stato al centro di un'intervista rilasciata da Fabio Capello, il quale ha sottolineato come la preoccupazione principale non deve essere di separarsi dal tecnico di Setúbal, bensì di perdere i calciatori chiavi di questaRoma. A proposito di giocatori chiave, in questo caso del passato, nella splendida cornice del Foro Italico, Francesco Totti ha sfidato Jannik Sinner in un incontro di padel di beneficenza. A margine dell'evento, l'ex capitano ha altresì fatto il punto sui temi più caldi del club giallorosso, soffermandosi sul futuro del tecnico e della Joya.