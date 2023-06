Dybala e Pellegrini stringono i denti per Roma-Spezia: vogliono dare un segnale

Chiudere la stagione dando un segnale. Come riporta 'Sky Sport', domani contro lo Spezia giocheranno sia Lorenzo Pellegrini che Paulo Dybala. I due leader tecnici della Roma sono usciti decisamente malconci a livello fisico e anche psicologico, ma non hanno intenzione di lasciare sola la squadra in questo momento così complicato. E determinante per il futuro di tutti, visto che ci si gioca comunque l'Europa League. Entrambi saranno in campo doloranti, ma stringeranno i denti per la Roma e per Mourinho.